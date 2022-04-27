Москва, 27 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Вопрос об отмене или переносе прямых выборов глав регионов не обсуждается, сообщили 27 апреля в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

«В Кремле подобных инициатив и обсуждений нет», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Напомним, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин может высказать своё мнение о формате выборов в единый день голосования в 2022 году на заседании Совета законодателей 27 апреля в Санкт-Петербурге.