Канберра, 27 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Deutsche Bank вызвал удивление у своих клиентов в начале текущего месяца, став первым крупным банком, предсказавшим экономическую рецессию в США, хотя и «мягкую». Австралия в свою очередь сталкивается со своей собственной инфляционной дилеммой, поскольку стоимость жизни на континенте резко растет, а повышение процентных ставок, как предрекают экономисты, произойдет очень скоро. Об этом 27 апреля сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Уже сейчас разговоры о рецессии в Австралии идут полным ходом, поскольку на рынках прогнозируется, что Резервный банк страны несколько раз повысит ключевую ставку до конца следующего года.

Масла в огонь подливает тот факт, что моделирование Резервного банка показало, что если ставка вырастет на 2%, то австралийский рынок недвижимости может упасть на 15%.

«Я думаю, что существует довольно приличный шанс того, что Австралия впадет в рецессию», — заявил на телеканале ABC Ангус Кут, соучредитель фирмы Jamison Coote Bonds.