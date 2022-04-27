Энгельс, Саратовская область, 27 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Семье юной шахматистки из города Энгельса, трагически погибшей в Сочи, окажут всю необходимую помощь. Об этом заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев, выразив глубокие соболезнования близким девочки.

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«Сопереживаю огромному горю, постигшему семью Полины Куниковой. Трагически погибла талантливая девочка. Ее уход из жизни — невосполнимая утрата для всех нас», — добавил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, 12-летняя шахматистка из Саратовской области приехала в Сочи с мамой для участия в турнире. Спортсменка вышла погулять, через забор увидела щенков, и перелезла, чтобы их покормить. В этот момент на ребенка набросилась овчарка, девочка от травм погибла.

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