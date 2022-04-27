Ижевск, 27 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 27 апреля прививку от коронавируса сделали 697 119 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 556 247 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 50 жителей республики. Второй компонент препарата получили 90 человек, завершив полный курс вакцинации.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 апреля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 49 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 161 164 жителя республики.

За время пандемии в республике подтвердили 165 709 случаев заражения коронавирусом, из них 47 – за минувшие сутки.

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