Канберра, , 11:39 — REGNUM За последние сутки число погибших от COVID-19 в четырех крупных штатах Австралии увеличилось на 42 человека. Об этом стало известно 27 апреля после того, как министерства здравоохранения четырех штатов обновили коронавирусную статистику, передает телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

20 человек скончались от COVID-19 в Новом Южном Уэльсе и Западной Австралии, 13 человек — в Виктории и еще девять — в Квинсленде.

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за минувший день было выявлено в штате Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии). Там за последние 24 часа 12 188 тестов на коронавирус оказались положительными.

Сейчас в больницах штата числятся 1 743 ковид-пациента. 73 человека с диагнозом COVID-19 находятся в реанимации.