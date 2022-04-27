Вологодским IT-компаниям снизят налоговую ставку
Вологда, 27 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. На Вологодчине отрасль информационных технологий получит антикризисную поддержку, сообщает региональное правительство.
В частности, компаниям снизят на три года налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения в размере 2% на «доходы» и 5% при объекте налогообложения «доходы минус расходы».
Также для IT-компаний расширят возможность получения инвестиционного налогового вычета. Еще больше проектов компаний, которые инвестируют в развитие информационных технологий на территории области, смогут войти в перечень приоритетных. Это позволит получать налоговые льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество и транспортному налогу в зависимости от условий инвестиционного проекта.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области начали строить первый в России четырехэтажный многоквартирный деревянный жилой дом.