Вологда, 27 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. На Вологодчине отрасль информационных технологий получит антикризисную поддержку, сообщает региональное правительство.

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В частности, компаниям снизят на три года налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения в размере 2% на «доходы» и 5% при объекте налогообложения «доходы минус расходы».

Также для IT-компаний расширят возможность получения инвестиционного налогового вычета. Еще больше проектов компаний, которые инвестируют в развитие информационных технологий на территории области, смогут войти в перечень приоритетных. Это позволит получать налоговые льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество и транспортному налогу в зависимости от условий инвестиционного проекта.

«Это те меры, которые позволят значительно ускорить развитие IT-сферы и создать условия максимального благоприятствования. Сфера информационных технологий является стратегически важной, способной обеспечить прорывное развитие региона и страны», — отметил губернатор региона Олег Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области начали строить первый в России четырехэтажный многоквартирный деревянный жилой дом.