Томск, , 11:36 — REGNUM Проверкой по факту удержания девочки мужчиной в лифте в Томске займутся следователи. Из органов дознания им передали материалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Инцидент произошёл в одном из многоквартирных домов по переулку Дубовому. Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором видно, как мужчина заталкивает в лифт девочку, обхватив её за шею. В лифте между ними происходит диалог, в ходе которого ребёнок говорит, что очень испугалась и описалась.

К настоящему времени нападавший задержан, им оказался местный житель 1974 года рождения.

«Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

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