Канберра, 27 апреля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. С 27 апреля порядка шести миллионы жителей Австралии получат единовременную выплату от федерального правительства в размере 250 долларов. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралийские доллары

Заложенные в текущем бюджете платежи гражданам призваны компенсировать рост стоимости жизни на континенте, поскольку за последние годы продукты питания, топливо и арендная плата стали стоит гораздо дороже.

Выплаты, которые обойдутся правительству Австралии в 1,5 миллиарда долларов, достанутся пенсионерам, лицам, осуществляющих уход за нетрудоспособными, ветеранам и другим группам населения.

Реципиенты помощи от властей получат электронное письмо с подтверждением о зачислении средств на банковский счет. Ожидается, что выплаты будут произведены до конца текущей недели.