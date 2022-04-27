Вашингтон, 27 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Звезда сериала «Сверхестественное» Джаред Падалеки подтвердил, что идёт на поправку после того, как попал в автомобильную аварию. Об этом актёр написал 27 апреля на своей странице в соцсети.

Скриншот видео в YouTube Джаред Падалеки

«Эй, вы все! Я хочу поблагодарить всех за излияние любви», — написал Падалеки, разместив в посте фотографию, на которой он запечатлён вместе со своей дочерью. «Я определенно поправляюсь и надеюсь вернуться к съемкам позже на этой неделе», — добавил актёр.

Напомним, партнёр Падалеки по «Сверхъестественному» Дженсен Эклз 21 апреля 2022 года сообщил, что его коллега попал в серьёзное ДТП, из-за чего не смог появиться на фестивале, который прошёл в штате США Нью-Джерси. Он добавил, что речь идёт об «очень серьезной автомобильной аварии», и что Падалеки повезло, что он остался жив. «Тот факт, что он даже не находится в больнице прямо сейчас просто сводит меня с ума, потому что я видел машину», — сказал тогда Эклз.