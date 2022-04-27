Сеул, , 11:36 — REGNUM 27 апреля президенты Южной Кореи и Таджикистана обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Мун Чжэ Ин Официальное интернет-представительство президента России

По её словам, в письмах лидеры двух стран отметили успехи сотрудничества, а также договорились о расширении контактов в новых областях.

В своём письме, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин также акцентировал внимание на том, что с 1992 года страны активно развивают отношения в различных областях, включая экономику и культуру, а Таджикистан является одним из ключевых партнеров Сеула в реализации политики, направленной на установление мира на Корейском полуострове и в Евразии.