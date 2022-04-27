Каракас, 27 апреля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Более 4,5 тысячи венесуэльских семей пострадали в результате проливных дождей, зарегистрированных 27 апреля в штате Сулия. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

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Ливни уничтожили 318 жилых домов, а также привели в негодность более 12,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Кроме того, стихия уничтожила несколько мостов.

Президент Николас Мадуро поручил вице-президенту Делси Родригесу наладить связь с региональными правительствами для координации действий по восстановлению пострадавших районов. Для устранения последствий разгула стихии правительство выделит 2,25 миллиона долларов, которые также пойдут на выплаты пострадавшим.