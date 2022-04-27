Кострома, 27 апреля 2022, 11:40 — REGNUM В Костромской области впервые с конца февраля 2022 года начала снижаться цена на сахарный песок. Об этом со ссылкой на данные еженедельного мониторинга Костромастата сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сахар
Сахар

Пиковое значение цены на сахар фиксировалось 8 апреля, тогда средняя стоимость килограмма этого товара в местных магазинах составляла 82 рублей 50 копеек. В целом с 25 февраля по 8 апреля сахар подорожал на 41,3%. Ранее он стоил 58 рублей 40 копеек за килограмм.

15 апреля статистики отметили снижение цены на 0,7% — до 81 рубя 85 копеек за килограмм. По мнению директора департамента экономического развития Костромской области Александра Свистунова, горожанам стоит ждать дальнейшего снижения цен за счёт спада ажиотажного спроса, имевшего место в марте текущего года, и стабилизации рубля. Точных пределов, до которых может упасть цена продукта, эксперт назвать не решился.

Вместе с сахаром в середине апреля подешевели другие социально-значимые продукты: вермишель, капуста, огурцы и помидоры. Макароны, подсолнечное масло, молоко, чай и соль продолжили расти в цене.

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