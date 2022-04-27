Кострома, 27 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Костромской области впервые с конца февраля 2022 года начала снижаться цена на сахарный песок. Об этом со ссылкой на данные еженедельного мониторинга Костромастата сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сахар

Пиковое значение цены на сахар фиксировалось 8 апреля, тогда средняя стоимость килограмма этого товара в местных магазинах составляла 82 рублей 50 копеек. В целом с 25 февраля по 8 апреля сахар подорожал на 41,3%. Ранее он стоил 58 рублей 40 копеек за килограмм.

15 апреля статистики отметили снижение цены на 0,7% — до 81 рубя 85 копеек за килограмм. По мнению директора департамента экономического развития Костромской области Александра Свистунова, горожанам стоит ждать дальнейшего снижения цен за счёт спада ажиотажного спроса, имевшего место в марте текущего года, и стабилизации рубля. Точных пределов, до которых может упасть цена продукта, эксперт назвать не решился.

Вместе с сахаром в середине апреля подешевели другие социально-значимые продукты: вермишель, капуста, огурцы и помидоры. Макароны, подсолнечное масло, молоко, чай и соль продолжили расти в цене.