Луганск, 27 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Населенный пункт Ирмино на территории Луганской Народной Республики подвергся обстрелу киевских боевиков с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-30 «Смерч». Об этом 27 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Антонова ИА REGNUM РСЗО «Смерч»

Уточняется, что обстрел Ирмино со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 10:00 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено три ракеты из РСЗО «Смерч».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что задержанные по подозрению в диверсии двое граждан России планировали повредить участок железной дороги в районе посёлка Томаровка Белгородской области.