Симферополь, 27 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Останки 57 советских солдат и офицеров, погибших в Великой Отечественной войне на территории Крыма, торжественно предали земле в Кировском районе республики. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю 27 апреля.

Марина Каширская ИА REGNUM Память

Церемония состоялась на братском кладбище в селе Новопокровка, в ней принял участие отряд следователей «Патриоты Отчизны», представители власти, общественники, школьники.

Останки 59 бойцов были подняты в ходе поисковых мероприятий в районе памятника воинам «320 стрелковой дивизии» на территории Синицынского сельского поселения Кировского района, которые проводились в сентябре 2021 года. Бойцы, которые были перезахоронены в Новопокровке, защищали Ак-Монайские позиции Керченского полуострова. Они погибли в бою весной 1942 года у села Синицино. Останки двоих бойцов ранее были переданы на их малую родину — в Тульскую и Самарскую области.