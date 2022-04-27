Канберра, , 11:38 — REGNUM 27 апреля Статистическое бюро Австралии зафиксировало самый большой квартальный и годовой показатель инфляции с момента введения налога на товары и услуги в 2000 году, о чем сообщил телеканал Nine News.

Инфляция Pixabay.com

Новые данные Австралийского статистического бюро показали, что индекс потребительских цен (или ИПЦ) вырос на 2,1% за первый квартал 2022 года и на 5,1% в годовом исчислении.

Нынешний рост инфляции в 5,1% является самым большим ежегодным изменением ИПЦ в Австралии с июня 2001 года.

Более сильный, чем ожидалось, рост инфляции может также заставить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки на своем следующем заседании 3 мая. Сегодня ключевая ставка в стране находится на уровне 0,10%.

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