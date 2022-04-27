Канберра, , 11:37 — REGNUM Мнения жители небольшого квартала в Сент-Леонардсе (штат Виктория, юго-восток Австралии) разделились относительно того, следует ли разрешать тюленю, который иногда приходит полежать у местной лодочной рампы, остаться или его прогнать. Об истории 27 апреля рассказали журналисты Nine News.

Тюлень maximpian

После того, как несколько недель назад на набережную Сент-Леонардса принялся захаживать в гости наглый и очень ленивый тюлень, местные жители стали недовольны тем, что животное блокирует спуск лодок на воду. Однако другая часть посетителей прибрежного квартала, наоборот, считает, что дикий тюлень может вздремнуть там, где он захочет, даже если он мешает отдельным владельцев судов.

Как рассказали журналистам жители Сент-Леонардса, одни считают, что животное ранено, поэтому не может жить в условиях дикой природы. Другие же полагают, что тюлень пристрастился навещать лодочную рампу, потому что вокруг нее обитает много рыбы.

После нескольких инцидентов местные власти предупредили граждан, чтобы те не приближались к тюленю и наблюдали за ним издалека.