Ижевск, 27 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 27 апреля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 49 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 161 164 жителя республики, сообщает региональный минздрав.

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За время пандемии в республике подтвердили 165 709 случаев заражения коронавирусом, из них 47 – за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса трое несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 12 человек старше 65 лет.

4014 человек скончались, за минувшие сутки скончался 66-летний мужчина. Накануне в республике было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

В течение суток госпитализированы 24 человека, накануне в больницы попали 12 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 2790 человек, 147 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 19 человек – в тяжелом состоянии, из них девять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в праздничные майские дни вакцинация жителей республики от коронавируса будет продолжена в Республиканском центре общественного здоровья. 30 апреля, 2,3, 7 и 10 мая можно вакцинироваться с 8:00 до 14:00 по местному времени, 4,5 и 6 мая – с 8:00 до 18:00. 1,8 и 9 мая прививочные пункты работать не будут.