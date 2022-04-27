* талибов — запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, , 11:31 — REGNUM Три дня назад разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовала в Мазари-Шарифе Акбара Ансари, оператора теле-радиокомпании «Рахнавард». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Арест Fidh.org

Согласно источникам, Акбар Ансари в знак протеста против безработицы среди журналистов недавно продавал сборники анекдотов на улицах Мазари-Шарифе. Ряд средств массовой информации со ссылкой на родственников Ансари сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увезли журналиста в неизвестном направлении, и что его семье ничего не известно о судьбе Ансари.

Недавно «Дом свободы слова» сообщил, что после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти СМИ столкнулись с жёстким давлением, в ходе которых более 80 журналистов и работников СМИ были арестованы, подвергнуты пыткам и угрозам.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, многие средства массовой информации были закрыты, а многие журналисты и операторы были уволены. Многие представители СМИ покинули страну, а те, кто остался в Афганистане, занялись физическим трудом и торговлей.

Официальные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.