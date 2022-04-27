Санкт-Петербург, 27 апреля 2022, 11:30 — REGNUM Российской экономике предстоит структурная перестройка. Об этом заявил 27 апреля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Максим Решетников
Максим Решетников
Duma.gov.ru

По его словам, экономика страны выдержала первый удар международных санкций, в России стабилизировалась ситуация на финансовых рынках, замедляется инфляция.

«И сейчас нам предстоит большая практическая работа, связанная со структурной перестройкой экономики», — сказал министр, выступая с докладом на заседании Совета законодателей Российской Федерации, посвященного Дню российского парламентаризма.