Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Российской экономике предстоит структурная перестройка. Об этом заявил 27 апреля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Duma.gov.ru Максим Решетников

По его словам, экономика страны выдержала первый удар международных санкций, в России стабилизировалась ситуация на финансовых рынках, замедляется инфляция.

«И сейчас нам предстоит большая практическая работа, связанная со структурной перестройкой экономики», — сказал министр, выступая с докладом на заседании Совета законодателей Российской Федерации, посвященного Дню российского парламентаризма.