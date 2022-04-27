Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Санкции Евросоюза и США против России являются попыткой организовать тотальную блокаду страны, заявила 27 апреля председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ, посвященном Дню российского парламентаризма, передает корреспондент ИА REGNUM.

Валентина Матвиенко Дарья Драй © ИА REGNUM

По ее словам, сегодня Россия уже живет в новой реальности.

«Россия находится под беспрецедентным по своим масштабам давлением. По сути, речь идет о попытках организовать тотальную блокаду нашей страны, затормозить ее развитие. И, называя вещи своими именами, наказать наш народ, нашу страну за независимую политику, за право обеспечить собственную безопасность и суверенитет», — сказала Матвиенко.

По её словам, президент РФ Владимир Путин очень точно отметил, что санкции направлены не против отдельных лиц или компаний, их цель нанести удар по каждой семье, по каждому гражданину.

«Нам всем это надо хорошо понимать», — подчеркнула Матвиенко.