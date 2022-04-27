Канберра, 27 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. На текущей неделе в ходе предвыборной кампании в Австралии фразы «налог на выбросы углерода» и «достижения нулевых показателей по выбросам» снова стали актуальными, поскольку две главные политические силы в стране пытаются напугать избирателей разговорами о введении новых налогов. Об этом 27 апреля сообщил телеканал Nine News.

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Так, премьер-министр Австралии и лидер правящей «Коалиции» Скотт Моррисон обвинил лейбористов в том, что они намерены увеличить финансовую нагрузку на избирателей с помощью введения «подлого налога на выбросы углерода», несмотря на отсутствие каких-либо доказательств того, что Лейбористская партия намерена это осуществлять.

Справедливости ради журналисты Nine News напоминают, что «подлый налог на выбросы углерода», на который, по-видимому, ссылается Моррисон, как раз был введен премьер-министром от «Коалиции» Тони Абботтом много лет назад.

«То, что предлагают лейбористы, является по сути налогом, подлым налогом на выбросы углерода, и это нехорошо для сельской местности Австралии. Совсем нехорошо», — заявил Моррисон на пресс-конференции.