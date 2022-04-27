Уфа, , 11:30 — REGNUM Щит опалубки упал на рабочего в Башкирии. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Рабочие Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщается, что несчастный случай произошел 23 апреля с 54-летним работником ООО «Производственно-строительный комплекс № 6» на строительной площадке по улице Аксакова в г. Уфе.

«При разборке опалубки на газоэлектросварщика, который находился рядом, упал щит. В результате работник получил тяжёлую травму головы», — сообщает пресс-служба.

Сейчас сотрудники Гострудинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в суд Башкирии передано дело о травмировании рабочего на производстве.