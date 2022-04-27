Барнаул, 27 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Оперативный штаб Алтайского края вот уже вторые сутки не сообщает о числе погибших пациентов с коронавирусом. К примеру, в сводке за 27 апреля приводятся длишь абстрактные данные Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: »Всего первично зарегистрировано 266 197 случаев заболеваний COVID-19. Выбыли 264 772 человека».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Также из официального сообщения следует, что лечение получают 1425 человек.

Без динамики обнародованы и данные о количестве тяжелобольных (93), из них подключено к аппаратам ИВЛ – 37. Также без динамики представлены цифры по больным внебольничной пневмонией (266 197), заболевших ОРВИ (216 089 – заболевших ОРВИ), указаны 18 338 случаев бессимптомного течения.

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