Канберра, 27 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Банк ANZ стал первым из четырех крупнейших банков Австралии, который изменил свой прогноз относительно повышения ключевой ставки в стране. По мнению руководства финансового учреждения, она повысится не в июне, а в мае. Об этом 27 апреля сообщил телеканал Nine News.

(сс) williamnyk Австралийские доллары

В ANZ считают, что нынешняя ключевая ставка в Австралии в 0,10% «неуместна». Теперь ожидается, что Резервный банк Австралии поднимет процентную ставку на 15 базисных пунктов до 0,25%.

Австралийский регулятор должен объявить о своем решении по денежно-кредитной политике 3 мая.

«Резервный банк Австралии предпочел подождать, пока у него не появятся данные о заработных платах, поскольку это согласуется с объявленной им операционной структурой, но мы думаем, что сегодняшние данные затрудняют такое утверждение», — заявил в интервью Nine News Дэвид Планк, глава одного из отделов ANZ, отвечающего за анализ австралийской экономики.