Тюмень, 27 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Тюмени суд поддержал требование межрайонной природоохранной прокуратуры об обеспечении свободного доступа к озеру Кривое. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Спуск к озерам

Установлено, что владелец земельного участка, расположенного рядом озером Кривое, соорудил металлический забор в береговой полосе акватории, тем самым ограничив свободный доступ к нему.

Природоохранная прокуратура направила в суд иск об обязании собственника земельного участка убрать забор. Требование надзорного ведомства удовлетворено.