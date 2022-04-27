Гватемала, 27 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Комитет по развитию крестьянства Гватемалы второй день поддерживает блокаду 17 автомагистралей по всей стране в знак протеста против действий правительства Алехандро Джамматтеи. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Гватемала

«Больше никакой коррупции. Больше никакого разграбления наших земель. Нет приватизации», — гласят лозунги протестующих.

Акции протеста были объявлены ещё 22 апреля на общенациональной забастовке, организованной в знак протеста против высокой стоимости жизни, коррупции, безнаказанности и неспособности президента навести порядок в политической сфере Гватемалы.

Уполномоченный по правам человека сообщил, что ведёт переговоры с крестьянскими организациями по всей стране для восстановления автомобильного движения. Всего забастовка привлекла более 200 тысяч человек. Собравшиеся требуют не только выполнения государством социальных обязательств, но и отставки правительства Джамматтеи.