Казань, , 11:26 — REGNUM В Татарии за сутки подтвердили 224 случая заражения коронавирусом, накануне выявили 226 инфицированных. По информации общероссийского оперативного штаба на 27 апреля, в республиканские ковид-центры за минувший день доставили 58 человек.

Анализ на коронавирус Mos.ru

Всего в Татарии зарегистрирован 143 971 случай заражения коронавирусом, выздоровел 137 861 пациент, скончались 1972 человека. За сутки выписали 226 пациентов, умерли двое.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае власти продлили до 31 мая действие антиковидных мер.

Читайте также: В Пермском крае продлён масочный режим