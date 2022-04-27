Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Российская экономика смогла выдержать первый удар международных санкций, заявил 27 апреля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Kremlin.ru Максим Решетников

«Российская экономика выдержала первый удар санкций. Ситуация на финансовых рынках стабилизировалась. Замедляется инфляция. И сейчас нам предстоит большая практическая работа, связанная со структурной перестройкой экономики», — сказал он на заседании Совета законодателей Российской Федерации, посвященного Дню российского парламентаризма.

По словам министра, в новых условиях бизнесу потребуется поддержка государства.