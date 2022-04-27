Вашингтон, 27 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В США запустили ракету-носитель Falcon 9, которая выведет на орбиту корабль Crew Dragon с экипажем для МКС. Об этом 27 апреля сообщили в NASA.

NASA Космический корабль Crew Dragon

Отмечается, что с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовала ракета-носитель Falcon 9, которая выведет на орбиту корабль Crew Dragon. Пуск состоялся в 10:52 (мск).

Корабль доставит на МКС американских астронавтов Челла Линдгрена, Боба Хайнса, Джессику Уоткинс, а также Саманту Кристофоретти из Италии.

Отмечается, что для первой ступени ракеты это будет уже четвёртый полёт. Пилотируемый корабль отправляется впервые.