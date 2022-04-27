Симферополь, , 11:26 — REGNUM В Республике Крым в коронавирусные стационары поступили ещё 15 человек, данные за сутки опубликовал 27 апреля региональный оперативный штаб. Накануне, 26 апреля, сообщалось о десяти госпитализированных пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в Крыму подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом, что на 24 случая меньше, чем накануне. Выздоровевшими после ковида признаны ещё 99 человек. Подтверждена смерть трёх пациентов с COVID-19.

С начала пандемии на территории Крыма подтверждено 181 498 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 173 921 человек, скончались 5 225 ковид-пациентов.