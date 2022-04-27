Новосибирск, 27 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Новосибирске 3 мая в связи с проведением церковного праздника Радоница к кладбищам будут организованы дополнительные маршруты пассажирского транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.

Ф. М. Шурпин. Этюд к картине «Радоница». Корзухин А.И. Поминки на деревенском кладбище. 1868

«В течение дня для удобства пассажиров пять автобусов будут следовать по маршруту «Площадь им. Калинина – Заельцовское кладбище» и три маршрутных такси «М. «Золотая Нива» — Гусинобродское кладбище», — уточнили в администрации. — Выделенный на указанные маршруты подвижной состав будет оборудован трафаретами».

В пассажирском транспорте будет действовать установленный в городе тариф.