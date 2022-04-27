Берлин, 27 апреля 2022, 11:25 — REGNUM Новая схема оплаты российского газа в рублях не противоречит санкциям, заявили 27 апреля в германской компании Uniper.
Вместе с тем, добавила она, компания продолжает диалог с правительством ФРГ, чтобы «позиции были полностью согласованы».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что условия России по оплате природного российского газа в рублях приняли в лице австрийской нефтегазовой компании OMV власти Австрии.
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