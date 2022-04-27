Берлин, 27 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Новая схема оплаты российского газа в рублях не противоречит санкциям, заявили 27 апреля в германской компании Uniper.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Что касается оплаты (газа) в рублях, мы считаем, что изменение схемы оплаты не противоречит санкционному законодательству, поэтому такая оплата возможна», — сказала в ходе телефонной конференции финансовый директор компании Тиина Туомела.

Вместе с тем, добавила она, компания продолжает диалог с правительством ФРГ, чтобы «позиции были полностью согласованы».

«Что касается следующей оплаты в соответствии с новым указом, то она должна произойти в конце мая», — отметила Туомела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что условия России по оплате природного российского газа в рублях приняли в лице австрийской нефтегазовой компании OMV власти Австрии.

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