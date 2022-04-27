Тирасполь, 27 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Несколько беспилотников, которые были запущены с территории Украины, было замечено над селом Колбасна в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), в котором находятся военные склады. Об этом 27 апреля сообщает пресс-центр МВД ПМР в своем телеграм-канале.

(сс) Powie Беспилотник

«Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены из Украины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что утром 27 апреля, в 08:45 (совпадает с мск), с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы и добавляется, что информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Напомним, в селе Колбасна находится склад с вооружением, который, согласно оценкам специалистов, является самым крупным в Европе складом с боеприпасами.