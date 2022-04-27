Москва, , 11:24 — REGNUM Большинство жителей России (81%), имеющих загородную недвижимость используют ее в летний период. Будут жить на даче все лето 30%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Участок (сс) Sergey Kutuzov

Ездить на дачу в летний период практически ежедневно планируют 13%, несколько раз в неделю — 19%, несколько раз в месяц — 13% опрошенных.

Летняя дача есть у 17% граждан, Имеют в собственности загородный дом для всесезонного проживания 16%. Земельный участок есть у 12%, в небольших городах — у 19%. Не имеют никакой загородной недвижимости и не берут ее в аренду 57%.

Опрос по телефону проведен 2 апреля 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, используют дачу для выращивания сельхозпродуктов для семейного потребления 70% жителей России.

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