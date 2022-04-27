Новоалтайск, Алтайский край, 27 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух предпринимателей, обвиняемых в хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении муниципальных контрактов, сообщает 27 апреля телеграм-канал ведомства.

Мвд.рф Мошенничество

По данным следствия, в октябре–декабре 2020 года двое руководителей коммерческих организаций действуя путем обмана и злоупотребления доверием, обеспечили изготовление фиктивных документов о поставке оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для нужд муниципального унитарного предприятия «Первомайские коммунальные системы» на сумму около 12 миллионов рублей, что на самом деле не соответствовало действительности. Счет-фактуры и товарные накладные, а также счета на оплату о якобы исполненных муниципальных контрактах они предоставили в администрацию района, тем самым обманным путем завладев денежными средствами в полном объеме.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину признали. Следователем СК в обеспечение исполнения приговора суда наложен арест на их имущество в размере более 15 миллионов рублей. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.