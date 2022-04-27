Томск, , 11:23 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в Томской области вновь начала расти. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, за минувшие сутки выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Это максимальный показатель прироста с 18 апреля, когда было зарегистрировано 108 носителей. За сутки госпитализировали в ковидные стационары 41 больного.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 129 581. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 127 100 человек (+89 за сутки), жертвами коронавируса стал 821 пациент (+1).