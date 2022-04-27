Благовещенск, 27 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В квартирах жителей Благовещенска отключат отопление 4 мая. Эту дату назвал глава города Олег Имамеев во время прямого эфира в соцсетях.

Kg.mirtv.ru Батарея отопления

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В этом году батареи остынут на четыре дня позже, чем в прошлом, из-за прохладной погоды.

Сразу после завершения этого отопительного сезона начнётся подготовка к следующему. Коммунальные сети будут ремонтировать, назначены гидравлические испытания.

Как сообщало ИА REGNUM, в амурском городе Белогорск отопление отключили 18 апреля, в том числе из-за нехватки топлива для котельных. Причиной дефицита средств на покупку мазута стали долги горожан за теплоснабжение.