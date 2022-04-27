Мехико, 27 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Куба, Венесуэла и Никарагуа должны присутствовать на Саммите Америк в Лос-Анджелесе. Об этом заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард, сообщает Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Выступая перед прессой по окончанию встречи с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином, Эбрард объявил, что Мексика предложит Вашингтону новый этап в отношениях с Латинской Америкой.

Министр также отметил турне, которое президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор совершит 5 мая в Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Белиз и на Кубу.

«Мы уже четыре года предлагаем Соединенным Штатам инвестировать в Центральную Америку, и, честно говоря, мы их в этом опережаем, а у них в 21 раз больше ресурсов, чем у нас», — сказал Эбрард.