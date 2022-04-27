Джакарта, 27 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Согласно опросу Charta Politica Indonesia, 68,5% респондентов поддерживают перестановки в кабинете министров Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

В ходе опроса только 18,2% респондентов не согласились с перестановкой в кабинете президента Индонезии Джоко Видодо, ещё 13,3% затруднились с ответом.

По состоянию на апрель 2022 года большинство населения или 56,4% граждан сочли экономическую обстановку в Индонезии плохой. Этот показатель увеличился на 4% по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Только 28,7% населения оценили экономическое положение в стране как хорошее.

Как сообщало ИА REGNUM, граждан США просят быть осторожными при поездках в Индонезию из-за опасностей терроризма и конфликтов, особенно избегать Сулавеси и Папуа.