Москва, , 11:22 — REGNUM Согласие на проведение акции «Георгиевская ленточка» в очном формате дали уже в десяти государствах. Об этом 27 апреля сообщила замглавы думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

Георгиевская ленточка Anatoly Zhdanov

Она сообщила, что в некоторых странах Европы началось противодействие этой акции. У одного из волонтёров провели обыск, а другого приходится охранять полиции из-за того, что ему угрожают. Также есть случаи травли детей за поддержку России.

«Акция «Георгиевская ленточка» все равно состоится. Она пройдет очно в Казахстане, Азербайджане, ДНР, ЛНР, Киргизии, Индии, Перу, Иордании, Сербии, Тунисе», — сказала Занко.

Она также сообщила, что для акции набрали 30 тыс. волонтёров. Ещё в 30 странах её проведут в онлайн-формате.

Стоит отметить, что в ряде стран начали запрещать георгиевскую ленту. В Молдавии 20 апреля начал действовать соответствующий закон. В полиции грозятся, что штрафовать будут даже ветеранов на 9 Мая.

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