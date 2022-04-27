Уфа, 27 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в убийстве 88-летнего пенсионера в Башкирии. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Убийство

Сообщается, что 23 апреля 2022 года стражи порядка получили информацию о том, что было обнаружено тело 88-летнего жителя рабочего поселка Приютово у себя в квартире с признаками насильственной смерти.

Следователи установили, что 22 апреля 2022 года у соседки потерпевшего в гостях находился 42-летний мужчина.

По версии следствия, вечером в ходе распития алкогольных напитков женщина пожаловалась своему знакомому на пожилого соседа, который шумит по ночам.

«Мужчина решил выяснить отношения с шумным соседом, поговорив с ним, он вернулся обратно к знакомой, однако, женщина не пустила его, сославшись на то что уже поздно и ее дети уже спят, при этом, она отказалась отдавать куртку и обувь гостя. Мужчина вернулся к пожилому соседу и попросил одолжить ему куртку и обувь, а когда тот отказал ему, то попросился к нему переночевать, однако сосед был против и попытался выгнать незваного гостя», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что во время ссоры подозреваемый нанес 88-летнему потерпевшему травмы, после этого лег спать у него дома.

«Через полтора часа злоумышленник проснулся, взял плащ потерпевшего и ушел к себе домой. Плащ потерпевшего мужчина выбросил во дворе своего дома, на следующий день он был обнаружен сотрудниками полиции на том же месте», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

Обвиняемый свою вину признал. Сейчас он находится под стражей. Расследование дела продолжается.