Челябинск, , 11:19 — REGNUM В Челябинске под суд отданы четверо граждан за незаконный оборот наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Среди них два местных жителя и двое приехавших из Петербурга. Следователи полагают, что они изготовили почти 30 кг вещества для дальнейшего сбыта. Жители Санкт-Петербурга прибыли, чтобы забрать наркотики из тайников, но их задержали.

В лаборатории изъяли более 32 кг наркотика и более 28 кг разных прекурсоров наркотических средств. Также соучастники легализовали почти 3 млн рублей, которые получили от преступной деятельности.

В ходе следствия имущество обвиняемых на сумму 350 тыс. рублей арестовали. Уголовное дело рассмотрит Челябинский областной суд.