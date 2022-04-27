Пенза, , 11:19 — REGNUM В Пензенской области за сутки подтвердили 128 случаев заражения коронавирусом, выписали 131 человека. В больницы доставили 39 ковид-пациентов, сообщает 27 апреля общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 184 242 случая. Выздоровели с начала пандемии 177 654 пациента, скончался 5781 человек, из них шестеро — за сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России подъемы и спады заболеваемости COVID-19 могут появляться в течение всего теплого времени года.

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