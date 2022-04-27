Санто-Доминго, 27 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. XI Латиноамериканская конференция министров сельского хозяйства начинается 27 апреля в Доминиканской Республике. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

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Президент Доминиканы Луис Абинадер выступит на открытии мероприятия. В течение двух дней министры сельского хозяйства 22 латиноамериканских стран будут обсуждать проблемы продовольственной безопасности, устойчивого развития, агрономии, экологии, а также проблемы международной торговли, вызванные кризисом поставок.

Тезисы конференции будут позже вынесены на XXVIII Латиноамериканский саммит глав государств и правительств, который пройдет в Доминиканской Республике под девизом «Вместе за справедливую и стабильную Латинскую Америку».