Белгород, , 11:21 — REGNUM Задержанные по подозрению в диверсии двое граждан России планировали повредить участок железной дороги в районе посёлка Томаровка Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, молодые люди в марте 2022 года приняли решение оказывать помощь Вооружённым силам Украины и, в частности, националистическим подразделениям. Они собирались механически повредить или разрушить железнодорожное полотно в Яковлевском районе, что должно было вызвать сход с рельс или крушение поезда, повреждение военной и железнодорожной техники транспортной инфраструктуры, жертвы среди населения.

«Планируемые противоправные действия задержанные намеревались фиксировать с помощью фото- и видеосъёмки посредством мобильных телефонов для последующего массового распространения в сети Интернет», — уточнила Оксана Ищенко.

Следователи считают, что задержанные также передавали на Украину сведения о военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в специальной военной операции.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.

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