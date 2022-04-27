Артём Дубровский, 27 апреля 2022, 14:27 — REGNUM Уже 29 апреля издательство «МИФ» выпустит в России полностью локализованную версию «Преданий Олимпа» — яркого и остросоциального комикса, позволяющего взглянуть на греческую мифологию через призму современного восприятия. За несколько дней до официальной премьеры редакция ИА REGNUM получила свою копию необычного проекта. О ней и пойдёт речь.

Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022

«Предания Олимпа» создала новозеландская художница Рэйчел Смайт. Изначально она публиковала работу на онлайн-платформе Webtoon и уже за первый месяц смогла привлечь на свою страницу тысячу подписчиков. Сейчас, спустя четыре года, на комикс подписаны около 5,5 млн человек, а суммарно его прочитали порядка миллиарда раз. Что делает «Предания Олимпа» абсолютным лидером и флагманским проектом Webtoon.

Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022
Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022
Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022
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Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022

За годы существования комикс успел обрасти самыми разными регалиями. Так, он является обладателем престижной премии Харви «Книга года», а также номинантом на премию Айснера и Ринго. Комикс становился бестселлером №1 по версии New York Times, а также победителем премии Goodreads 2021 в категории Best Graphic Novels & Comics («Лучшая графическая новелла и комикс»). Сейчас «Предания Олимпа» готовятся покорить ещё один рубеж — в 2019 году стало известно, что комикс получит телеадаптацию, которая, вероятно, выйдет на Netflix.

Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022
Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022
Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022

О чём же, собственно, комикс? «Предания Олимпа» — это современная адаптация древнегреческого мифа «Похищение Персефоны», сильно меняющая «оболочку» первоисточника, но оставляющая неизменной его суть. Местные боги живут в шикарных пентхаусах, разъезжают на дорогих автомобилях, а в свободное время закатывают безумные вечеринки с оргиями. И, конечно же, строят козни друг другу и простым смертным, неудачно посягнувшим на их божественное величие.

Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022
Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022
Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022

В этой интерпретации Аид — мрачный, но чувственный и обаятельный бизнесмен, мечтающий найти настоящую любовь и отталкивающий от себя всех близких ему людей. А Персефона — наивная провинциальная девчушка, впервые оказавшаяся на Олимпе и не понимающая, как вести себя в компании влиятельных, богатых и совершенно прогнивших богов. Волею случая они знакомятся на вечеринке у Зевса, а потом влюбляются и начинают очень осторожно и неловко выстраивать отношения.

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Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022
Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022
Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022

На первый взгляд, «Предания Олимпа» — это очередная комикс-версия «Пятидесяти оттенков серого». Эдакая нереалистичная, но очень эмоциональная история любви между богатым успешным красавцем и глуповатой, но обаятельной простушкой, которой удаётся завоевать его сердце. Но чем дальше погружаешься в сюжет этого произведения, тем объёмнее становятся герои и тем сильнее выпячиваются другие, не менее важные темы и проблемы.

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Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022
Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022
Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022
Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022

В частности, автор довольно открыто говорит о сексуальном насилии и рефлексии над различными психологическими травмами, а также критикует романтизацию токсичных отношений. Несмотря на то, что местные главные герои — боги, они ведут себя также как самые обычные люди и совершают те же самые ошибки. Что, впрочем, очень органично вписывается в логику повествования, вспоминая какими «непростыми» существами были боги в греческой мифологии.

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Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022
Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022
Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022
Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022
Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022

«Предания Олимпа» — это стильный и очень чувственный комикс, которому удаётся и заглянуть далеко в прошлое и довольно реалистично изобразить настоящее. Для кого-то он станет пособием по тому, как не нужно строить отношения и вести себя в социуме. А для кого-то просто сыграет роль романтичной истории, помогающей на время отвлечься от тягот реального мира. В любом случае, прочитать его стоит. Как минимум, чтобы оценить работу, получившую такое признание и такое количество престижных наград.

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Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022
Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022
Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022
Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022
Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022

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