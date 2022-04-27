Томск, 27 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Томске правоохранители начали проверку по факту неадекватного поведения мужчины в лифте многоквартирного дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по Томской области.

Pixabay.com Лифт

Ранее в соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, на котором видно, как мужчина заталкивает в лифт девочку, схватив её за шею. Девочка при этом просит отпустить её.

«Отпустите меня домой, пожалуйста. Вы зачем меня душили. Я из-за вас описалась», — рассказала она.

После сообщения о происшествия на место выехали сотрудники полиции. Мужчина 1974 года рождения был задержан и доставлен в отдел. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Правовое решение по факту инцидента будет принято по итогам проверки.